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        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 02:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 02:06
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        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Ö. (27) ve Bünyamin Ü. (28) ile Muhammet B. (21), kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında karşılaştı.

        Üç kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet B, bıçakla Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü'yü yaraladıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bünyamin Ü'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını olayın ardından kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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