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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde denetim başlattı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:39
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde denetim başlattı
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        Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında kent merkezindeki okulların önünde denetim noktaları oluşturuldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulama kapsamında okul çevresindeki sürücü ve yayalar, GBT kontrolünden geçirildi.

        Denetimde ayrıca kanunlara uygun olmadığı tespit edilen araçlara ve sürücülerine idari işlem yapıldı.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği, okulla ilişiği olmayan kişilerin öğrencilerle temas etmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

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