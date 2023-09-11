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        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:52 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:52
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        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Özsağman'ı (27) öldürdüğü, Bünyamin Ü'yü (28) de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammet B. (21) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kavgada yaralanan Bünyamin Ü'nün ise tedavisi sürüyor.

        Aralarında husumet bulunan Özsağman ve Bünyamin Ü. (28) ile Muhammet B. (21), dün akşam saatlerinde kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında karşılaşmış, üç kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet B, bıçakla Hüseyin Özsağman'ı ve Bünyamin Ü'yü yaraladıktan sonra kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özsağman müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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