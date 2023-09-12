Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        T.A.Ş. idaresindeki 19 ADJ 998 plakalı hafif ticari araç, Zile Caddesi'nde İ.I'nın kullandığı 19 LK 564 plakalı hafif ticari araç ve M.D. yönetimindeki 06 HE 0262 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden İ.I. ile otomobilde bulunan S.E, E.N.E. ve Ö.F.E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Çorum´da köyde yangın; 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi
        Çorum´da köyde yangın; 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi
        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu olan İrfan Sönmez, Avrupa şampiyonluğu için ha...
        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu olan İrfan Sönmez, Avrupa şampiyonluğu için ha...
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yandı
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutukla...
        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutukla...
        Çorum'da soğan patozunun altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü
        Çorum'da soğan patozunun altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü
        Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)