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        Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:10
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        Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
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        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Sağat ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Ahmet Sağat'ın daha önce Optik Rathenow, Berliner AK, Luckenwalde, Babelsberg, Rot-Weiss Kob, Menemenspor ve Samsunspor'da futbol oynadığı hatırlatıldı.

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