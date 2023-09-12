Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
Giriş: 12.09.2023 - 20:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:10
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Sağat ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ahmet Sağat'ın daha önce Optik Rathenow, Berliner AK, Luckenwalde, Babelsberg, Rot-Weiss Kob, Menemenspor ve Samsunspor'da futbol oynadığı hatırlatıldı.