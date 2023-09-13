Oğuzlar'da İlköğretim Haftası kutlandı
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Oğuzlar ilçesinde tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan tören, Oğuzlar Ortaokulu bahçesinde devam etti.
Atçıoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının geleceğin teminatı çocuklara, ailelerine, ülkelerine hayırlara vesile olmasını diledi.
Kaymakam Ali Emre Tekin, Belediye Başkan Vekili Orhan Afşar ve daire amirlerinin katıldığı program, öğrencilerin şiirler okumasının ardından son buldu.