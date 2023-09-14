Çorum'da tarım arazisindeki anız yangınına müdahale ediliyor
Çorum'un Alaca ilçesinde tarım arazisindeki anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Çopraşık köyü Dilmedere mevkisinde öğle saatlerinde tarım arazisindeki anızlar ateşe verildi.
Alevlerin kontrolden çıkarak büyümesi üzerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Sarisüleyman köyündeki arazilere de sıçradı.
Yaklaşık 10 bin dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba gösteriyor.