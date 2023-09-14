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        Çorum'da tarım arazisindeki anız yangınına müdahale ediliyor

        Çorum'un Alaca ilçesinde tarım arazisindeki anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:53
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        Çorum'da tarım arazisindeki anız yangınına müdahale ediliyor
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        Çopraşık köyü Dilmedere mevkisinde öğle saatlerinde tarım arazisindeki anızlar ateşe verildi.

        Alevlerin kontrolden çıkarak büyümesi üzerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Sarisüleyman köyündeki arazilere de sıçradı.

        Yaklaşık 10 bin dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba gösteriyor.

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