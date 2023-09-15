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        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret

        Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fişek fabrikasının genel müdürü Fatih Doğan, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:42
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        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret
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        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fişek fabrikasının genel müdürü Doğan, Vali Dağlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlı, "Böyle bir yatırımın Çorum'da olmasından mutluluk duydum. Hem Çorum'umuz hem de ülkemiz için önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum. En kısa sürede fabrikayı ziyaret etmek istiyorum." dedi.

        Fişek fabrikası hakkında bilgi veren Doğan ise devlet büyüklerinin verdiği desteklerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgesine yapacağınız katkılar ülkemiz açısından oluşacak katma değerde artış sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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