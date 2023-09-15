Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancıklı kadınlar Kapadokya'yı gezdi

        Çorum'un Osmancık Belediyesince düzenlenen kadınlara yönelik Kapadokya Kültür Gezileri'ne 1050 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancıklı kadınlar Kapadokya'yı gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmancık Belediyesince 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde kadınlara yönelik kültür gezileri düzenledi.

        Yapılan 15 turda 1050 kadın Kapadokya'da peri bacalarını, Göreme Açık Hava Müzesi'ni, Ürgüp'ü, Avanos'u ve Uçhisar Kalesi'ni görme fırsatı buldu.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, kadınların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültür gezileri düzenlediklerini söyledi.

        Kapadokya bölgesine yapılan kültür gezilerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gelgör, "Kapadokya, Türkiye'nin en ilgi çekici bölgelerinden biridir. Bu gezilerin ilçemizde yaşayan kadınların sosyal hayatına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü yıllar boyunca hiç ilçemizden çıkmamış, farklı bölgelerde bulunmamış, farklı kültürleri tanımamış insanlarımız var. Kültür gezileriyle kadınlara yönelik bir fırsat eşitliği de ortaya koymuş oluyoruz." dedi.

        Gelgör, farklı bölgelere kültür gezileri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret
        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret
        Çorum'da tarım arazisindeki anız yangınına müdahale ediliyor
        Çorum'da tarım arazisindeki anız yangınına müdahale ediliyor
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Osmancık Belediyesinden ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye desteği
        Osmancık Belediyesinden ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye desteği
        Çorum'da minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
        Diyabet hastası Yağmur´a polislerden sürpriz doğum günü
        Diyabet hastası Yağmur´a polislerden sürpriz doğum günü