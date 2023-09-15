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        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı

        Çorum'da kullanılmayan çiftlik evinin açık alanındaki yaklaşık 3 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:34
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        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı
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        Çorum'da kullanılmayan çiftlik evinin açık alanındaki yaklaşık 3 bin saman balyası yandı.

        Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler Caddesi'nde kullanılmayan bir çiftlikte yığılı saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

        Yaklaşık 3 bin saman balyasının yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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