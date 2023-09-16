Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayan araçtan sentetik madde çıktı

        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde sentetik hap bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayan araçtan sentetik madde çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde sentetik hap bulundu.

        Gece saatlerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 66 KA 480 plakalı otomobil, şüphe üzerine durdurulmak istendi.

        Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde'de Asayiş Şube ve yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Otomobilde bulunan A.Ç. (47), D.A. (38), M.C. (32), E.C. (25) ve M.U.(39), ekiplerce gözaltına alındı.

        Otomobilde ve kaçış güzergahında yapılan aramada çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

        Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, araç ise trafikten men edildi.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Çorum'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı
        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı
        Çorum'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli Sivas'ta yakalandı
        Çorum'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli Sivas'ta yakalandı
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Osmancıklı kadınlar Kapadokya'yı gezdi
        Osmancıklı kadınlar Kapadokya'yı gezdi
        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret
        Çorum Valisi Dağlı'ya ziyaret