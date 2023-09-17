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        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:24
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        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        N.K. idaresindeki 19 ADC 062 plakalı otomobil ile S.T.'nin kullandığı 19 FH 051 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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