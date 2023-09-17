Çorum'da 50 dönümlük alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Kayaağzı köyü girişinde kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 dönümlük alanı etkileyen yangın İskilip Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.