Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 50 dönümlük alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 50 dönümlük alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Kayaağzı köyü girişinde kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 dönümlük alanı etkileyen yangın İskilip Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da alev alan otomobil tamamen yandı
        Çorum'da alev alan otomobil tamamen yandı
        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayan araçtan sentetik madde çıktı
        Çorum'da polisin "Dur" ihtarına uymayan araçtan sentetik madde çıktı
        Çorum'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı
        Çorum'da 3 bin saman balyası yandı