Çorum'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Çorum'da kadınlar, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında onlarca kadın, süsledikleri bisikletlerle Kadeş Barış Meydanı'nda toplandı.

Erkeklerin ve çocukların da yer aldığı bisikletliler, Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre pedal çevirerek başlangıç noktasına ulaştı.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak istediklerini aktardı.

Daha fazla insanın bisiklet kullanmasını istediklerini belirten Çataroğlu, "Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Geçmişte 'iklim değişikliği' diyorduk şimdi artık 'iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz iklim krizine karşı toplumun bütün paydaşlarının kamu bileşenlerinin, bireylere kadar gerekli önlemlerin ve düzenlemelerin derhal harekete geçmesini istiyoruz." diye konuştu.