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        Çorum'da reflektör aracına çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı

        Çorum'da sulama tankerine refakat eden reflektör aracına arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:22
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        Çorum'da reflektör aracına çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı
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        Çorum'da sulama tankerine refakat eden reflektör aracına arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 19 BA 182 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolunda refüjde bulunan ağaçları sulayan tankere refakat eden Zafer Özkaya'nın kullandığı CJH 448 plakalı reflektör aracına arkadan çarptı.

        Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        Durumun ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasar oluşan ve içerisinde alkol şişeleri tespit edilen otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Kaçan sürücü ve diğer iki kişinin yakalanması izin çalışma başlatıldı.

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