Çorum'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Çorum'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı.
Çorum’da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı.
Arkadaş oldukları öğrenilen F.K. ile M.Y, gün içinde bilinmeyen nedenle tartıştı.
İkili, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde buluşarak 52 ACS 471 plakalı otomobile bindi.
M.Y, yeniden tartışma çıkması üzerine araçtaki tüfekle F.K’ye ateş etti.
Bacağından yaralanan F.K, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan M.Y'yi kısa sürede yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.