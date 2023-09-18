Çorum Valisi Zülkif Dağlı Sungurlu'yu ziyaret etti Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilk ilçe ziyaretini Sungurlu'ya gerçekleştirdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilk ilçe ziyaretini Sungurlu'ya gerçekleştirdi.

Vali Dağlı'yı ilçeye gelişinde Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinde Vali Dağlı, Kaymakam Fatih Görmüş'ten ilçeyle ilgili projeler ve yapımı devam eden devlet yatırımları hakkında bilgi aldı.

Sungurlu Belediyesini de ziyaret eden Vali Dağlı'yı, Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, Başkan Yardımcıları Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri ve belediye personeli karşıladı.

Belediye önünde vatandaşlarla sohbet eden Vali Dağlı, daha sonra Başkan Adbulkadir Şahiner'in makamında Başkan Vekili Bahri Sezen'den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.