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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında, 10 dekar tarım arazisi ve bitişiğindeki ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:27
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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar tarım arazisi zarar gördü
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında, 10 dekar tarım arazisi ve bitişiğindeki ormanlık alan zarar gördü.

        Kuyucak köyü Fındıkkırağı mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince, 1,5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, ceviz fidanı dikili 10 dekar tarım arazisi ve bitişiğindeki ormanlık alan zarar gördü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının, anız temizliği için yakılan ateş sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.​​​​​​​

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