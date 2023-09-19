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        Oğuzlar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        19Eylül Gaziler Günü, Çorum Oğuzlar ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:22
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        Oğuzlar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        19Eylül Gaziler Günü, Çorum Oğuzlar ilçesinde kutlandı.

        100. Yıl Atatürk Anıtı'na Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Kıbrıs gazisi Halil Kıdak tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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