"Osmancıklı Şehitler ve Gaziler" albümü" gazilere hediye edildi Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri makamında ağırladı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri makamında ağırladı.

Akpay, makamında konuk ettiği gazilere, bir süre önce basımını yaptırdığı, "Osmancıklı Şehitler ve Gaziler" albümünü hediye etti.

Albümün ilçedeki şehit ve gazilerin hatıralarına hürmeten hazırlandığını belirten Akpay, "Memleketimizin her bir köşesinde verdiğimiz şehitler ve gaziler üzerine yaptığımız bu anlamlı çalışma, özellikle genç nesilleri tarihimizin şanlı sayfalarına götürecek ve 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluru' diyen kahramanlarımızı tanıtarak gelecek nesillere örnek teşkil edecektir." dedi.

Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Osman Barışmaz da 19 Eylül Gaziler Günü'nde çok anlamlı bir hediye aldıklarını belirterek Kaymakam Akpay'a teşekkür etti.

Albümde, başta Çanakkale olmak üzere 1877-1922 yılları arasında farklı muharebelerde şehit olan Osmancıklı askerlerin künyeleri, Cumhuriyet döneminde şehit olan asker ve polislerin biyografileri ile fotoğrafları, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı ile terörle mücadele gazilerine yer verildi.