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        Çorum'da 57. Osman Çağıl Ödülleri sahiplerini buldu

        Çorum'un İskilip ilçesinde 1967 yılından bu yana Öğretmen Osman Çağıl adına öğrencilere verilen ödüllerin 57'ncisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:41
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        Çorum'da 57. Osman Çağıl Ödülleri sahiplerini buldu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 1967 yılından bu yana Öğretmen Osman Çağıl adına öğrencilere verilen ödüllerin 57'ncisi gerçekleştirildi.

        Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde geçen yıl dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

        Okul müdürü Mutlu Sadık Fidan, burada yaptığı konuşmada, yeni öğretim yılında da disiplin, ahlak, eşitlik ve çalışkanlık gibi evrensel değerlere bağlı, milli manevi değerleri üstün tutan gençler yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Osman Çağıl Ödülü'nün 1967'den bu yana verildiğini aktaran Fidan, Osman Çağıl Ödülü'nün Türkiye'nin en eski öğrenci ödülü olarak bilindiğine işaret etti.

        Geçen senenin okul birincisi olan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Arda Akın Deveci'nin konuşmasının ardından Deveci'ye 50 bin, ikinci Hatice Arslan'a 35 bin, üçüncü Sümeyye Büyük'e ise 25 bin liralık ödülü verildi.

        Program sonunda Fidan, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan ile birlikte kaleme aldığı üç ciltlik "Afrika'da Sömürgecilik ve Eğitim" isimli kitabını protokol üyelerine hediye etti.

        Programa Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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