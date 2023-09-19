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        Çorum'da Oğuzlar Göleti'ne 50 bin balık bırakıldı

        Su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında Oğuzlar Göleti'ne 50 bin yavru balık bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:40
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        Çorum'da Oğuzlar Göleti'ne 50 bin balık bırakıldı
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        Su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında Oğuzlar Göleti'ne 50 bin yavru balık bırakıldı.

        Su kaynaklarında canlılığın korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Oğuzlar Göleti'ne 50 bin yavru balık bırakıldı.

        Proje kapsamında iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek hane halkı gelirini artırmak, kırsalda yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak, olta balıkçılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak, biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

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