Çorum'da kaldırımdan düşen yaşlı adam yaralandı
Çorum'da kaldırımdan düşen 66 yaşındaki kişi yaralandı.
Çorum’da kaldırımdan düşen 66 yaşındaki kişi yaralandı.
Tümer K. (66) isimli vatandaş Çöplü Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde kaldırımda yürüdüğü sırada düşerek kafasını çarptı.
Kafasından yaralanan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen öğrenciler koştu.
Durumun ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ekipleri sevk edildi.
Tümer K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.