Çorum'da hatalı park eden 30 araca 13 bin 80 lira trafik cezası kesildi Çorum'da hatalı park eden 30 araca 13 bin 80 lira trafik cezası uygulandı.

Çorum'da hatalı park eden 30 araca 13 bin 80 lira trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye sokan ve park yasağı olan alanlara park eden araçlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hatalı park eden 30 araca toplam 13 bin 80 lira trafik cezası kesti.

Ayrıca, Çöplü Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde hatalı park eden ve sürücülerine ulaşılamayan 11 araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.