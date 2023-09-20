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        Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı

        Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, sürücülerden biri ise yoldan geçen genç tarafından bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 07:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:48
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        Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı
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        Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, sürücülerden biri ise yoldan geçen genç tarafından bıçaklandı.

        Ö.S'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip ile F.A. yönetimindeki 19 TA 035 plakalı ve S.F. idaresindeki 06 AS 7005 plakalı otomobiller, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarında çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.F. yaralandı.

        Aracından inen sürücü Ö.S. ise yoldan geçen ve kazayla ilgisi bulunmayan M.Y. (16) tarafından bıçaklandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, ilk ifadesinde, sürücüyü kendisine küfretmesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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