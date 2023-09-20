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        Çorum Valisi Dağlı'dan Sungurlu Fişek Fabrikası'na ziyaret

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fişek fabrikasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:33
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        Çorum Valisi Dağlı'dan Sungurlu Fişek Fabrikası'na ziyaret
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fişek fabrikasını ziyaret etti.

        Vali Dağlı'ya fabrika hakkında bilgi veren genel müdür Fatih Doğan, 25 bin metrekare kapalı, 404 bin açık alanda kurulan hafif mühimmat fabrikasında yılda 360 milyon fişek üretmeyi hedeflediklerini belirterek, üretime 400 personelle başlayacaklarını, bu sayının ilerleyen dönemlerde 600 kişiye ulaşacağını söyledi.

        Dağlı ise Sungurlu OSB'de yapılan savunma sanayi yatırımlarını oldukça önemsediklerini dile getirerek, "Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle bu tesisin Sungurlu ve Çorum ekonomisine büyük katma değer sağlayacağına inanıyorum. Çorum sanayisini geliştirmek için tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

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