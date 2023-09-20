Çorum Valisi Dağlı, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın babasını ziyaret etti
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a ziyarette bulundu.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a ziyarette bulundu.
Yalçın'ın Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alay Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de bulundu.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne töreni sonrası evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, Yalçın kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.