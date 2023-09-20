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        İskilip Belediyesi yaşlılar için piknik etkinliği düzenledi

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşlılar, engelliler ve sağlık sorunları nedeni ile evlerinden çıkamayanlar için piknik programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:27
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        İskilip Belediyesi yaşlılar için piknik etkinliği düzenledi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşlılar, engelliler ve sağlık sorunları nedeni ile evlerinden çıkamayanlar için piknik programı düzenlendi.

        İskilip Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Düğün ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali Sülük katıldı.

        Programda konuşan Sülük, evinden dışarı çıkamayan engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların keyifli bir gün geçirmeleri için organizasyonu yaptıklarını belirtti.

        Sülük, etkinliğe katılan vatandaşlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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