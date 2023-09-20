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        Çorum Valisi Dağlı Osmancık ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:28
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        Çorum Valisi Dağlı Osmancık ilçesini ziyaret etti
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Dağlı'yı ilçeye gelişinde Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kurum müdürleri ve daire amirleri karşıladı.

        Dağlı, Kaymakam Akpay’dan ilçeyle ilgili projeler ve yapımı devam eden devlet yatırımları hakkında bilgi aldı.

        Osmancık Belediyesini de ziyaret eden Dağlı'yı Gelgör ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri ve belediye personeli karşıladı.

        Vali Dağlı, belediye çalışmaları hakkında Gelgör’den bilgi aldı.

        Gelgör, Vali Dağlı’ya tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün tablosunu hediye etti.

        Daha sonra Osmancık Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçilerle sohbet eden Dağlı, oda başkanı Ali Osman Şahiner’den ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Dağlı, ziyaretlerin ardından ilçenin tarihi kültür varlıklarından Koyunbaba Köprüsü, Koca Mehmet Paşa Cami ve restorasyonu devam eden Koyunbaba Türbesi'nde incelemede bulundu.

        Organize Sanayi Bölgesine de ziyaret gerçekleştiren Dağlı, kereste, pirinç ve tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

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