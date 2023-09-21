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        Çorum'da nehre düşen inek kurtarıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde nehre düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 21:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:22
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        Çorum'da nehre düşen inek kurtarıldı
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde nehre düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Eymir Mahallesi’nde Ahmet Taşkınel’e ait inek tarlada otladığı sırada Kızılırmak Nehri'ne düştü. Taşkınel’in yardım istemesi üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personeli iş makinesine bağlı ipe ineği bağlayarak kıyıya çıkardı. İnek sahibine teslim edildi.

        Taşkınel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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