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        Çorum'da lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:26
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        Çorum'da lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, okuldan çıkıp evine giden Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi E.G. nefes almakta zorluk çekmesi ve gözlerinde yanma şikayetleri üzerine ailesince aile sağlığı merkezine götürüldü.

        Çocuk, zehirlenme şüphesiyle buradaki müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan E.G'nin, okulda bazı öğrencilerle sınıf temizliğine yardım ettiği öğrenildi.

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