Çorum'da iki otomobil çarpıştı bir kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlknur A. idaresindeki 34 GH 4760 plakalı ve Cemal Y'nin kullandığı 19 AAK 270 plakalı otomobiller, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Nafiye A. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.