Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ejder K. (43) yönetimindeki 19 ADU 094 plakalı motosiklet, paket servisi yaptığı sırada Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.