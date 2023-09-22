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        Çorum'da polisin uygulamalarında 15 silah ele geçirildi

        Çorum Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde devam eden uygulamalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:52
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        Çorum'da polisin uygulamalarında 15 silah ele geçirildi
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde devam eden uygulamalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerce 18-22 Eylül tarihlerinde yapılan uygulama ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda şarjör, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde vatandaşların asayiş ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği kaydedildi.

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