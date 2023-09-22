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        Çorum'da kaybolan yaşlı adam yaralı halde bulundu

        Çorum'da haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:10
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        Çorum'da kaybolan yaşlı adam yaralı halde bulundu
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        Çorum'da haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, yaralı halde bulundu.

        Kuşburnu meyvesi toplamak için Buharaevler Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Halil Erdoğan'dan (78) uzun süre geçmesine rağmen haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Erdoğan’ın bulunması için çalışma başlattı.

        Çorum-Samsun kara yolu 5. kilometrede bulunan bitki serasının giriş kapısında karnına demir çubuk batmış halde yaralı bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, yaralının kayıp olarak aranan Halil Erdoğan olduğu belirlendi. Erdoğan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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