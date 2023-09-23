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        Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı

        Çorum'un Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 23.09.2023 - 01:07
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        Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
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        Çorum'un Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

        Festival kapsamında Kaymakamlık önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ve mehter gösterisi sunuldu.

        Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, konuşmasında, 1945'li yıllardan beri ilçede önemli bir gelir kaynağı olan pirincin, 1997 yılında "Osmancık 97" adını alarak tescillendiğini söyledi.

        Akpay, Osmancık pirincinin tanıtımlarla daha da yaygınlaşacağını ifade etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Osmancık pirincinin tanıtımı için hasat döneminde festival düzenlediklerini dile getirerek, "İlçede 723 çiftçi çeltik üretiminden geçimini sağlıyor. Dünyaca ünlü olan pirincimiz her sofrada olmak zorunda diye düşünüyoruz. İlçemizle ve pirincimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Etkinlikler kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan kapalı pazar alanında organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Festival etkinlikleri kapsamında bugün yağlı güreş müsabakaları, 1 Ekim Pazar günü ise rahvan at yarışları düzenlenecek.

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