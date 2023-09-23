Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Egemen Savran

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Taure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Gökhan Karadeniz), Suat Kaya (Dk. 63 Geraldo), Nalepa, Eren Aydın (Dk. 83 Berkay Can Değirmencioğlu), Murat Yıldırım (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Atakan Cangöz

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 87 Murat Cem Akpınar), Ndlovu (Dk. 74 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 87 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 83 Simon), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

        Gol: Dk. 30 (penaltıdan) Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 76 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 86 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Sadık Arda Yılmaztürk (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Erdi Dikmen, Dk. 90+3 Del Valle (Sakaryaspor)

        ÇORUM

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Çorum'da kaybolan yaşlı adam yaralı halde bulundu
        Çorum'da kaybolan yaşlı adam yaralı halde bulundu
        Çorum'da polisin uygulamalarında 15 silah ele geçirildi
        Çorum'da polisin uygulamalarında 15 silah ele geçirildi
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı bir kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı bir kişi yaralandı
        Çorum'da lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı