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        Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, iç sahadaki ilk galibiyetin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:48
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        Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, iç sahadaki ilk galibiyetin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Tam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını aktardı.

        Sakaryaspor'un kaliteli oyuncuları kadrosunda bulunduran ama istediğini elde edememiş güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Tam, "Sakaryaspor'a karşı maçımızın çok kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Buna dönük tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bugün içeride ilk defa aldığımız 3 puan açıkçası bizi çok mutlu etti. Camiamızın da böyle bir beklentisi vardı. Deplasman galibiyetlerimizden sonra iç sahada bir galibiyete de ihtiyacımız vardı. Çok şükür bugün muvaffak olduk. İnşallah bunun devamı gelecek. Disiplini elden bırakmadan, saflarımızı sıkılaştırarak çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Karslı: "Sadece sonuca gidemedik"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı, ortaya koydukları performansın skora yansımadığını dile getirdi.

        Çorum FK'nin geçmiş maçlarında nasıl arkadan oyunu başlattığını, top taşınırken kimlerle bağlantı kurulduğunu bildiklerini anlatan Karslı, şu görüşlerini paylaştı:

        "Biz 'Onlara karşı nasıl pozisyon üretebiliriz' diye biraz kafa yorduk. Bugün oyuncularımız, verdiğimiz tüm ödevleri başarıyla yerine getirdiler. Sadece sonuca gidemedik. Yoksa akan oyun içerisindeki bütün dengeleri biz elimizde tuttuk. Onların merkezdeki pas bağlantılarını kapatacak koridorlara biz iyi duvar ördük. Onlara karşı az temas, çabuk oyunlu bir reaksiyon gösterdik. Ancak dediğim gibi, mücadelemiz sonuca yansımadı. Tabii ki bu deplasmanda 1 puan almak da önemliydi. Biz üç puan için gelmiştik. Takdir edersiniz ki sahada zaten biz bunu ispatladık ama sonuca yansımadı. Sonuç bizi düşündürmesin, bu oyun bizi geleceğe doğru yeniden hedefe kilitlesin. Bunu istiyorum."

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