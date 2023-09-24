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        Çorum'da kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı

        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeni ile kardeşler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:33
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        Çorum'da kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeni ile kardeşler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Eskice köyünde arazi anlaşmazlığı nedeni ile Cafer Y. (54) ile kardeşi Şükrü Y. (47) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirini sopayla darp ederek yaraladı.

        Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Cafer Y. ile kardeşi Şükrü Y'nin bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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