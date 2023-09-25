Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 6. Sokak'ta, akrabalar arasında devam eden boşanma anlaşmazlığı nedeniyle Suriye uyruklu Gajal H. (23) ile Valed H. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Valed H, üzerinde taşıdığı bıçakla Gajal H'yi bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.