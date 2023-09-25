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        Çorum'da bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi yakalandı

        Çorum'da bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:33
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        Çorum'da bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi yakalandı
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        Çorum'da bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

        Yeniyol Mahallesi Çanlı Sokak’ta önceden husumetli Irak uyruklu Omar Yahya J. (24) ile Suhaymaa N.(17) arasında kavga çıktı.

        Çevredekilerin bıçaklı kavga ihbarı üzerine bölgede bulunan ekipler olay yerine sevk edildi.

        Kavganın tarafları polis ekiplerini görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu kavgaya karışan 2 kişi yakalandı. Üzerlerinde bıçak bulunan şüpheliler işlemler için polis merkezine götürüldü.

        Vatandaşların beyanı doğrultusunda polis ekipleri kaçan şahısların sakladığı pala, balta ve silahı bulmak için çalışma başlattı.

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