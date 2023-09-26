Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Furkan A. idaresindeki 19 AR 494 plakalı otomobil, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halindeyken şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emir A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine sevk edilen ambulansta yapıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında ambulanstan inerek eşyalarını ve telefonunu almak isteyen sürücüyü polis ekipleri tekrar ambulansa bindirdi.
Yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılara ait eşyalar ise sahiplerine verilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı.