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        Çorum'da metruk binada çıkan yangında sahipsiz köpekler telef oldu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangında 3 sahipsiz köpek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:17
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        Çorum'da metruk binada çıkan yangında sahipsiz köpekler telef oldu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangında 3 sahipsiz köpek telef oldu.

        Bahçelievler Mahallesi 2004 Sokak'ta bulunan ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binanın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin sardığı binanın bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.

        Zarar gören binada yangının ardından yapılan incelemede, 3 sahipsiz köpeğin telef olduğu belirlendi.

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