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        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:24
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        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaynak'tan (56) iki gündür haber alamayan komşuları, Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Kaynak'ın hareketsiz yattığını gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kaynak'ın cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre Kaynak'ın vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmadı.

        Hollanda'da yaşayan Kaynak'ın yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiği ve oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi.

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