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        Oğuzlar'da Ahilik Haftası kutlandı

        Oğuzlar'da Ahilik Haftası, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:37
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        Oğuzlar'da Ahilik Haftası kutlandı
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        Oğuzlar'da Ahilik Haftası, törenle kutlandı.

        Oğuzlar Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, ahilik duası yaptı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin temelinde insana değer vermenin olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızın odak noktasında her zaman insan vardır, vatandaş vardır, halk vardır. Her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

        Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de ahinin birlik, kardeşlik, hoşgörü ve insan sevgisini esas aldığını vurgulayarak, "Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir. Ahilik Haftası, kültürel geçmişi irdelemek için iyi bir fırsat olmuştur." ifadesini kullandı.

        Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak ile vatandaşların katıldığı programda daha sonra katılımcılara ahilik pilavı ikram edildi.

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