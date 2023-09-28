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        Çorum'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:39
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        Çorum'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Arif D. (48), Gazi Caddesi'nde gördüğü eski eşi Zehra G'nin (44) yanına gitti.

        Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Arif D, yanında bulunan bıçakla Zehra G'yi yaraladı.

        Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Zehra G, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Arif D. ise vatandaşlarca yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Zehra G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Arif D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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