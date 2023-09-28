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        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:05
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        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Osmancık Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında Kültürevi'nde yapılan yarışmada, ilçeye özgü lezzetler yırtmaç ve ırgat böreği ile Osmancık pilavı beğeniye sunuldu.

        Pirinciyle ünlü ilçede, en güzel pilav yarışmasında Şükran Şimşek ve Sevgi Boyacı birinci, Nazan Yolcu ve Sümeyra Aybir ikinci, Merve Akman üçüncü oldu.

        En güzel ırgat böreği yarışmasında Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri birinci, Rümeysa Aybir ikinci, Emine Şaşkın üçüncü, en güzel yırtmaç yemeği yarışmasında Canan Bostancıer birinci, Merve Akman ikinci, Nesrin Atagün üçüncü seçildi.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival kapsamında ilçenin yöresel yemeklerini de tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, kadınların her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Gelgör, yarışmaya katılan kadınlara teşekkür etti.

        Etkinlikte, dereceye girenlere ödüllerini Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam verdi.

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