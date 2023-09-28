GÜNCELLEME - Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arif D. (48), Gazi Caddesi'nde gördüğü eski eşi Zehra G'nin (44) yanına gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Arif D, yanında bulunan bıçakla Zehra G'yi yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Zehra G, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Arif D. ise vatandaşlarca yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Zehra G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arif D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.