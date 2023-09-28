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        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:18
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        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
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        Çorum'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi'ndeki bir inşaatın çalışanları, sabah işe geldiklerinde asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        İşçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yabancı uyruklu olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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