Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 3 samanlık yandı Çorum'un İskilip ilçesinde 2 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.

Elmalı köyünde Kemal Kılıç ve Osman Kılıç'a ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile alevlerin sıçradığı 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangına müdahale eden itfaiye araçlarına su takviyesi yapmak için gelen bir su tankeri yolda motorunda çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

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